السيسي: المرأة المصرية لعبت دورًا كبيرًا خلال تظاهرات إسقاط جماعة الإخوان

برلين- (أ ش أ):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الحكومة المصرية تفعل الكثير من أجل المواطن المصري.

وشدد الرئيس السيسي، في حوار مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية واسعة الانتشار، على إحساسه بالسعادة لكون من يجري معه المقابلة امرأة.

كما أشار الرئيس إلى المكانة التي تتبوأها المرأة في مصر والدور الذي تقوم به، مشيرًا إلى أن هناك 162 امرأة في البرلمان المصري، أي ما يزيد قليلاً عن ربع عدد أعضائه، وهذا تطور كبير في مصر. وقال: "لدينا أيضًا 8 وزيرات في مجالات رئيسية والعديد من المحافظات.

ولفت الرئيس السيسي أيضًا إلى الدور الذي لعبته المرأة خلال التظاهرات التي نادت بإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية، حيث قادت النساء المظاهرات التي أدت إلى سقوط مرسي، كما قدمت النساء تضحيات حتى يمكن البدء في الإصلاحات الاقتصادية.