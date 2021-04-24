خاص| الحكومة تستهدف أكثر من 983 مليار جنيه ضرائب في الموازنة الجديدة

كتب- محمد نصار ونشأت علي:

حصل مصراوي على تفاصيل بند إيرادات الموازنة العامة الجديدة "2021 - 2022"، والتي أعدتها وزارة المالية وجاري إرسالها للبرلمان.

وتضمنت إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة مستهدفات ضريبية إجمالية بقيمة 983 مليارا و10 ملايين جنيه.

ويعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، 3 جلسات عامة، تبدأ من يوم غد الأحد بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

وتشهد جلسة الأحد إلقاء البيان المالي الدكتور محمد معيط وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2021 - 2022" وبيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام "2021 - 2022".