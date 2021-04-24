وزيرة الصحة ترفض دعوة نقابة الأطباء للتطعيم بلقاح كورونا بمقراتها
كتب - أحمد جمعة:
رفضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدعوة التي وجهتها نقابة الأطباء لتطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في مقراتها المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم السبت؛ لاستعراض مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمحافظات الجمهورية.
وأضافت: "التطعيم سيتم في المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ولن يتم توفيره بأي مقر للنقابات المهنية".
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