بالأرقام والتخصصات.. خريطة مشروعات المرحلة الأولى لتطوير الريف

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية في الحكومة أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبين تقرير لوزارة التنمية المحلية، أنه حتى الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021 تم بدء التنفيذ في الـ51 مركزا المستهدفة بما يمثل 100% من النطاق الجغرافي.

ويتم التنفيذ الفعلي في الوقت الراهن لـ 1136 مشروعا في 609 قرى تتبع نطاق 267 وحدة محلية بما يغطي حوالي 84% من إجمالي الوحدات المحلية المستهدفة بالمراكز المدرجة والبالغ عددها 317 وحدة.

كما يتم التجهيز لتنفيذ 3767 مشروعا ضمن مراحل التحضير المختلفة، بينما تم رصد 3218 مشروعا جاهزة للتنفيذ.

وتركزت أغلب المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ في المرحلة الحالية في قطاعي الصرف الصحي والتعليم.

وتأتي تقسيمة المشروعات الجارية في الوقت الحالي على النحو التالي:

1-656 مشروعا جديدا تم بدء تنفيذها من يناير 2021.

2- استكمال تنفيذ 480 مشروعا كانت جارية بالفعل أو متعثرة ومتوقفة على توفير الأراضي أو بعض الإجراءات الإدارية والتمويلية وتم تذليل المعوقات التي تعترضها ودخلت حيز التنفيذ مرة أخرى.

3- احتلت مشروعات التعليم الصدارة في إجمالي المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بـ 387 مشروعا مقسمة كالتالي: (189 مشروعا جديدا - 198 مشروعا في طور الاستكمال).

4- جاءت مشروعات الصرف الصحي في المرتبة الثانية بإجمالي 385 مشروعا مقسمة كالتالي: (248 مشروعا جديدا بدأت من يناير 2021 - 137 مشروعا بدأت التنفيذ قبل ذلك "استكمال").

5- واحتلت مشروعات الإنارة العامة والكهرباء المرتبة الثالثة بـ 126 مشروعا.

6- احتلت مشروعات برامج الإدارة المحلية المركز الرابع بـ 92 مشروعا.

7- جاءت مشروعات مياه الشرب في المركز الخامس بـ 76 مشروعا جميعها جديدة.

8- مشروعات قطاع الصحة الجاري في المركز السادس حيث تم تنفيذ 21 مشروعا بينها 19 مشروعا جديدا و2 استكمال.

9- فيما يتعلق بمشروعات الري وتبطين الترع فقد احتلت المركز السابع بـ 15 مشروعا بينها 8 مشروعات جديدة و7 مشروعات استكمال.

10- أتت مشروعات الغاز الطبيعي في المرتبة الثامنة بـ 14 مشروعا بينها 13 مشروعا جديدا ومشروع واحد استكمال.

11- فيما يتعلق بمشروعات إنشاء مراكز الشباب والملاعب فقد أتت في المركز التاسع بـ 11 مشروعا بينها 10 مشروعات جديدة ومشروع واحد استكمال.

12- في المركز العاشر جاءت مشروعات قطاع الزراعة والطب البيطري بـ 4 مشروعات منها 3 جديدة ومشروع واحد استكمال.