أمطار ورياح تبدأ بعد ساعات.. تعرف على الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بداية من غدا الجمعة وحتى الأربعاء، حيث توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى ( 26:24 )، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودرجة الحرارة العظمى (31:29 )، شديد الحرارة على جنوب البلاد ودرجة الحرارة العظمى ( 42:36 ) الطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة الصغرى (17:16)، معتدل جنوبا ودرجة الحرارة الصغرى ( 27:22).

الجمعة 23 أبريل:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر (30%) تقريبًا على فترات متقطعة.

السبت 24 أبريل:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأحد 25 أبريل:

نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الاثنين 26 أبريل:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الثلاثاء 27 أبريل:

نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأربعاء 28 أبريل:

أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

طالبت هيئة الأرصاد اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الاثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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