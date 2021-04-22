مرصد الكهرباء: 26 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

03:29 م الخميس 22 أبريل 2021
مرصد الكهرباء: 26 ألف ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

الكهرباء


كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس، بلغت 26 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و400 ميجاوات مقابل 25 ألفا و800 ميجاوات أمس ، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 18 ألفا و100 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية عشرة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.​

الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهربا حماية المستهلك فصل الكهرباء

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