السيسي عن انتصار العاشر من رمضان: يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل

12:25 م الخميس 22 أبريل 2021
السيسي عن انتصار العاشر من رمضان: يعكس عبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إحياء ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك: "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وتابع الرئيس: "وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة".

العاشر من رمضان نصر أكتوبر الرئيس السيسي

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