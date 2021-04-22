أمطار على 3 مناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

11:56 ص الخميس 22 أبريل 2021
أمطار على 3 مناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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