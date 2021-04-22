"قومي المرأة": نصر العاشر من رمضان ذكرى غالية على كل مصري ومصرية

11:26 ص الخميس 22 أبريل 2021
"قومي المرأة": نصر العاشر من رمضان ذكرى غالية على كل مصري ومصرية

الدكتورة مايا مرسي

كتب- مصراوي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع أعضائه وعضواته، وأمانته العامة وفروعه بالمحافظات الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة حلول الذكرى 48 لنصر العاشر من رمضان.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، في بيان، على أن نصر العاشر من رمضان هو ذكرى غالية على كل مصري ومصرية، فهو ذكرى استرداد الفخر والعزة والكرامة، وتدعونا إلى التفكير في معاني الحرب والسلام وخاصة إدراك قيمة السلام الذي ننعم به ونحيا في ظله.

واضافت: ذكرى النصر تعد فرصة مهمة لتذكير بناتنا وأبنائنا بالعبور العظيم الذي انتهى بالانتصار والسلام.

مايا مرسي المجلس القومي للمرأة عبدالفتاح السيسي نصر العاشر من رمضان

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