بعد تصدره "التريند" عقب شائعة وفاته.. من هو خالد مقداد صاحب قناة طيور الجنة؟

كتب- مينا غالي:

تصدر اسم خالد مقداد، صاحب قناة طيور الجنة، قائمة بحث المصريين صباح اليوم، بعد تداول أخبار تفيد بوفاته لأسباب صحية.

ونفى أبنائه وليد والمعتصم مقداد، الخبر بنشر فيديوهات لهم عبر حساباتهم الرسمية على فيس بوك، للحديث عن صحته، وأوضح الأبناء أن والدهم بخير وقالوا: "الأطباء أخبرونا بتحسن صحة الوالد وبدأ في التعافي وتواجده في العناية المركزة ماهي إلا حالة من الاطمئنان على صحته وكذلك متابعة حالته أولاً بأول"، وطالبوا الجمهور بالدعاء له.

وقبل انتشار الشائعات حول وفاة خالد مقداد، كان المعتصم بالله مقداد، الشهير بـ"عصومي" نشر عبر إنستجرام صورة تجمعه بوالده في المستشفى، وكتب عليها معلقًا: "اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وأن يمدك بالصحة والعافية يا والدي يا حبيبي".

وخالد مقداد هو مؤسس ومدير قناة طيور الجنة، ولد في ١ يناير ١٩٧٢ بالكويت ويحمل الجنسية الأردنية. له ٦ أبناء. وقد تخرج مهندسا للديكور، وأسس فرقة طيور الجنة عام ١٩٩٤ في عمان، وانتج الكثير من الاناشيد التي تُعنى بالطفل والوطن.

افتتح قناة فضائية في ٢٥ يناير ٢٠٠٨، وأسماها قناة طيور الجنة نسبة إلى فرقته الفنية وهو المدير العام للقناة بالإضافة لكونه مديراً للفرقة.