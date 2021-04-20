أمطار وانخفاض للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام مقبلة

11:00 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
أمطار وانخفاض للحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لـ6 أيام مقبلة

موجة طقس - أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة من الأربعاء 21 أبريل إلى الاثنين المقبل الموافق 26 أبريل.

وأشارت الهيئة إلى وجود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ودرجة الحرارة العظمى 22: 27، والقاهرة والوجه البحري من 29 : 35، وجنوب البلاد 36 : 42 درجة.

وجاءت تفاصيل الظواهر الجوية على النحو التالي:

الأربعاء:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30%، نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد إلى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الخميس:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

الجمعة:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء.

الأحد:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء.

الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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