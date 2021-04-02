أمطار وشبورة وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية خلال الفترة من 2 أبريل الجمعة حتى يوم الأربعاء 7 أبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

- الجمعة 2 أبريل:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية بنسبة 40%، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- السبت 3 أبريل:

شبورة مائية مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية والشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

- الأحد 4 أبريل:

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من (3:8) درجة مئوية، مع نشاط للرياح على مناطق أقصى غرب البلاد.

- الاثنين 5 أبريل:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، وعلى مناطق أقصى غرب البلاد وتكون مثيرة للرمال.

- الثلاثاء 6 أبريل:

أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

- الأربعاء 7 أبريل:

أتربة عاصفة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.​