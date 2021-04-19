رمضان جانا وفَّر معانا.. تعرف على حملة "مرفق الكهرباء" عبر "فيسبوك" لترشيد الاستهلاك

كتب- محمد صلاح:

استقرت معدلات استهلاك الكهرباء منذ بدء شهر رمضان في الشبكة الكهربائية؛ حيث سجلت الزيادة الاحتياطية 26 ألف ميجاوات ثالث أيام رمضان، بينما سجل أقل حمل 16 ألف ميجاوات، أول من أمس.

وسجلت، أمس الأحد، الزيادة الاحتياطية في الإنتاج 24 ألفًا و500 ميجاوات؛ إذ إنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته، أن يبلغ الحمل الأقصى 26 ألف ميجاوات يوم الأحد مقابل 24 ألفًا و400 ميجاوات أول من أمس السبت؛ حيث سجل الحمل الأدنى 16 ألفًا و500 ميجاوات.

وسجلت الجمعة الماضية التي تزامنت مع اليوم الرابع من رمضان قدرات احتياطية بلغت 25 ألفًا و800 ميجاوات؛ حيث لم يتم خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد أن يبلغ الحمل الأقصى 24 ألفًا و550 ميجاوات مقابل 25 ألفًا و200 ميجاوات، أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفًا و384 ميجاوات.

جدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، والذى بلغ ذروته في صيف 2014؛ حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائيًّا ابتداءً من يونيو 2015.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إطلاق حملة من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "رمضان جانا وفَّر معانا".

وتهدف الحملة إلى تقديم نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء باستعمال كمية أقل من الطاقة والحصول على نفس النيجة، وتكون النصائح بشكل يومي طوال شهر رمضان.

وشدد الجهاز من خلال النصائح التي قدمها خلال الأيام الأولى من الشهر المبارك على تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة، وأنه لا بد من الانتظار حتى يبرد؛ لأن هذا سيفرق في استهلاكك للكهرباء.

وأشار الجهاز إلى استخدام غسالة الأطباق خلال شهر رمضان، الذي أكد تشغيلها مرة واحدة فقط بعد السحور بدلًا من تشغيلها مرتين، وهذا سيسهم بشكل كبير في ترشيد الاستهلاك.