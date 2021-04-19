​​هيئة الكتاب تصدر أول مطبوعة تتناول "التربية والتعليم في مصر القديمة"

02:00 ص الإثنين 19 أبريل 2021
​​هيئة الكتاب تصدر أول مطبوعة تتناول "التربية والتعليم في مصر القديمة"

الهيئة العامة لدار الكتب

(مصراوي):

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة مصريات كتاب بعنوان "التربية والتعليم فى مصر القديمة " للدكتور عبد العزيز صالح.

ويرصد هذا الكتاب جانبا حيا من جوانب الحياة فى مصر القديمة وهو التربية والتعليم من واقع النصوص والآثار المكتشفة، وكانت التربية فى مصر القديمة سبيل سعادة الفرد فى تمكنه من التعليم.

ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتناول الأسرة المصرية القديمة وتأثيرها فى تكوين الأبناء كما يظهر العلاقة بين الابن والأبوين، أما الجزء الثاني فقد اختص بالحديث عن المعلمين ومجالات التعليم ودوافعه ومراحله المختلفة الأولية والجماعية والتطبيقية، بينما خصص الجزء الثالث لدراسة طرق التعليم والمناهج التعليمية التى تشمل دراسة اللغة المصرية القديمة وآدابها والرياضيات والمعلومات العامة.

ويعد هذا الكتاب هو الأول الذى يتناول موضوع التربية والتعليم فى مصر القديمة.​

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الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب التربية والتعليم فى مصر القديمة مصر القديمة
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