الرئيس التونسي يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار طوخ
(مصراوي):
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي قيس سعيد، أعرب فيه عن تعازيه في ضحايا حادث قطار طوخ.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس التونسي تمنى الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف نظيره التونسي الداعمة لمصر والتي تعكس العلاقات الأخوية الودية التي تجمع البلدين الشقيقين.
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