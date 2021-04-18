​​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

11:21 م الأحد 18 أبريل 2021
​​برلمانية تتقدم بطلب إحاطة حول تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019

الدكتورة إيرين سعيد

(مصراوي):

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد؛ وزيرة الصحة، بشأن تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 حيث تم فتح باب التكليف بعد أكثر من سنة من التخرج؛ وفي هذا مخالفة صريحة للقانون على حد قولها.

وأضافت النائبة، في طلب الإحاطة أنه تم تكليف 10 آلاف صيدلي من واقع 30 ألفا بدون آلية واضحة للتكليف، ما يعد مخالفًا أيضًا للقانون.

وأكملت عضو مجلس النواب، في طلبها، أنه تم منع إعطاء تراخيص تسجيل مدير أو صاحب للصيادلة الدفعتين لحين البت في التكليف بدون عرض ميعاد لهذا وهذا أيضًا مخالف للقانون وفق ما قالت.

وأنهت النائبة، طلبها أنها بصفتها ممثل للشباب الصيادلة في مجلس النواب، ضرورة توضيح موقف الوزارة ووضع رؤية واضحة لهؤلاء الصيادلة حيث أنهم في حالة ترقب وقلق بشأن هذا الموضوع، وشددت على ضرورة الحفاظ على حقوق هؤلاء الصيادلة.

إيرين سعيد مجلس النواب هالة زايد وزارة الصحة

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