الهضيبي: "حقوق الإنسان" أداة سياسية في أيدي بعض الدول لتحقيق أهداف محددة

كتب- نشأت علي:

قال ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية لا تألو جهدًا في اتخاذ كل القرارات والإجراءات التي من شأنها إعلاء قيمة الإنسان وتوفير الحياة الملائمة له، بالإضافة إلى العمل على ترجمة كل ما ورد بالدستور إلى واقع عملي.

وأضاف الهضيبي أنه ليس أدل على ذلك مما قامت به الدولة خلال الفترة الماضية؛ ومن بينها تمكين المرأة بشكل غير مسبوق، والمبادرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتنوعة، والقضاء على العشوائيات، فضلًا عن دعم عمل منظمات المجتمع المدني التي يتجاوز عددها 55 ألف جمعية على مستوى الدولة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن الدولة المصرية لن تتوقف عن العمل على دعم كل الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وهي قادرة بكل شجاعة على تصويب أية سلبيات يمكن أن تظهر، واستكمال أي قوانين مطلوب استكمالها أو إصدارها، وتستمع إلى أي آراء واقتراحات موضوعية وبناءة وليست مغرضة أو موجهة.

وأوضح الهضيبي أن موضوع حقوق الإنسان أصبح أداة سياسية في أيدي بعض الدول؛ تقوم باستخدامها دون أي أساس في مجال علاقاتها الخارجية تجاه بعض الدول، بل وتسارع إلى توجيه الاتهامات والإدانات من أجل تحقيق أهداف محددة، دون أن تستند إلى معلومات مؤكدة.