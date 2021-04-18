عبدالرزاق يفتتح جلسة الشيوخ لمناقشة قانون نقابة المهندسين

11:25 ص الأحد 18 أبريل 2021
عبدالرزاق يفتتح جلسة الشيوخ لمناقشة قانون نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون نقابة المهندسين، والذي سبق الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة.

يهدف مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

ويعمل مشروع القانون على ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.​

مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قانون نقابة المهندسين نقابة المهندسين

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