​"تنفق الملايين في الإعلانات".. برلماني يطالب بتفعيل الدور المجتمعي للشركات

05:00 ص الأحد 18 أبريل 2021
​"تنفق الملايين في الإعلانات".. برلماني يطالب بتفعيل الدور المجتمعي للشركات

النائب محمد عبدالله زين الدين

كتب- نشأت علي:

استنكر النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب الدور المجتمعي للشركات؛ لا سيما في محيط المناطق الموجودة بها، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات يقع عليها دور مجتمعي في دعم ومساندة بعض الفئات وتقديم بعض الخدمات للمواطنين.

وقال النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت: هذا الدور للأسف الشديد غائب عن أغلب الشركات العاملة في مصر، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية للشركات تسهم في مواجهة بعض المشكلات الحياتية للمواطنين؛ خصوصًا في الوقت الذي نعاني فيه أزمة بسبب فيروس كورونا، وتراجع معدلات الدخل لكثير من المواطنين.

وأشار زين الدين إلى أن أغلب الشركات تتكبد ملايين الملايين في الإعلانات، بينما لا تقوم بدورها تجاه المجتمع، قائلًا: أليس من الأولى تخصيص جزء من مخصصات الإعلانات لصالح الدور المجتمعي.

وأكد زين الدين أن الدور المجتمعي ومساندة المواطنين أهم بكثير وله مردود أفضل من الإعلانات التي تتكلف الملايين وتثير حفيظة لأبناء الوطن، خصوصًا من غير القادرين.

مجلس النواب غياب الدور المجتمعي للشركات الإعلانات فيروس كورونا

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