"تنفق الملايين في الإعلانات".. برلماني يطالب بتفعيل الدور المجتمعي للشركات
كتب- نشأت علي:
استنكر النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، غياب الدور المجتمعي للشركات؛ لا سيما في محيط المناطق الموجودة بها، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات يقع عليها دور مجتمعي في دعم ومساندة بعض الفئات وتقديم بعض الخدمات للمواطنين.
وقال النائب، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم السبت: هذا الدور للأسف الشديد غائب عن أغلب الشركات العاملة في مصر، مؤكدًا أن المسؤولية المجتمعية للشركات تسهم في مواجهة بعض المشكلات الحياتية للمواطنين؛ خصوصًا في الوقت الذي نعاني فيه أزمة بسبب فيروس كورونا، وتراجع معدلات الدخل لكثير من المواطنين.
وأشار زين الدين إلى أن أغلب الشركات تتكبد ملايين الملايين في الإعلانات، بينما لا تقوم بدورها تجاه المجتمع، قائلًا: أليس من الأولى تخصيص جزء من مخصصات الإعلانات لصالح الدور المجتمعي.
وأكد زين الدين أن الدور المجتمعي ومساندة المواطنين أهم بكثير وله مردود أفضل من الإعلانات التي تتكلف الملايين وتثير حفيظة لأبناء الوطن، خصوصًا من غير القادرين.
الخبر التالى:ضياء رشوان: المصورون الصحفيون سيغطون مباراة القمة غدا بنفس عدد وقواعد تغطية مباريات الدوري والكأس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
215484
عدد المصابين
-
162714
عدد المتعافين
-
12694
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
141264686
عدد المصابين
-
119879311
عدد المتعافين
-
3022247
عدد الوفيات
إعلان