هل يسبب لقاح كورونا الإصابة بالمرض للشخص المتلقي؟ الصحة تجيب

كتب- يوسف عفيفي:

طرحت وزارة الصحة والسكان سؤالاً يقول: هل يسبب لقاح (كوفيد- 19) الإصابة بالمرض للشخص الذي يتلقى اللقاح؟

وأجابت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بأن اللقاح لا يسبب المرض للشخص الذي يتلقاه، لكنه يدفع جهاز المناعة إلى الاستجابة قدر الإمكان، كما لو كانت استجابته الأولى للفيروس.

وتابعت الوزارة: للتسجيل وحجز اللقاح يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg

أو التوجه لأقرب وحدة صحية (للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا)، وللمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥.