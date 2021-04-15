وزير الخارجية: هناك مشروعات أخرى تقيمها إثيوبيا على النيل الأزرق بخلاف سد النهضة

01:03 م الخميس 15 أبريل 2021
وزير الخارجية: هناك مشروعات أخرى تقيمها إثيوبيا على النيل الأزرق بخلاف سد النهضة

سد النهضة

كتب- نشأت علي:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود بالنسبة لمصر، موضحا: هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، لكن في المقابل يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى.

وأكد وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الخميس، على أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، ومازال هناك فسحة من الوقت، مشيرا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.

وتابع سامح شكري: مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان، مشيرا إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب.

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