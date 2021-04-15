وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ملفات التعاون المشتركة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة رانيا هداية مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات) بالقاهرة، والمهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والتشريعات والسياسات الحضرية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد اللواء محمود شعراوي، في بداية اللقاء بمستوى التعاون المميز القائم بين الوزارة وبرنامج (الهابيتات)، خلال الفترة الماضية في إطار انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في مصر لتحقيق أهداف التنمية المحلية في عدد من المجالات وتبادل الخبرات والمساهمة في تحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن بالمحافظات.

واستعرض الاجتماع آخر مستجدات التنسيق الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان والمجتمعات العمرانية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات فيما يخص الإعداد لملف استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الـ 12 لعام 2024 "WUF2024".

وأكد " شعراوي " على إطار امتلاك مصر للعديد من المميزات والخبرات الكبيرة والتي تضمن نجاح استضافة المؤتمر وعلى رأسها البنية التحتية والخبرات التنظيمية للمؤتمرات والفعاليات الدولية، خاصة بعد النجاح الأخير الذي حققه حفل نقل المومياوات الملكية بشهادة جميع دول.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع مؤسسات الدولة المختلفة فيما يخص هذا الملف، مشيرًا إلى أهمية الدعم والمساعدة الفنية التي سيقوم بها مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالقاهرة

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا هداية استعداد المنظمة للتعاون مع الوزارة وتقديم كل الدعم الممكن في هذا الملف

كما شهد اللقاء بحث عدد من مشروعات التعاون المقترحة بين الجانبين في إطار الإعداد لتوقيع إتفاق إطاري لزيادة فرص ومجالات التعاون لتعزيز جهود الوزارة والمحافظات في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر وبناء القدرات وتطوير الإدارة المحلية

واستعرض اللواء محمود شعراوي، مع الدكتورة رانيا هداية بعض المشروعات والبرامج التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في محافظتي دمياط والإسكندرية، حيث أشارت هداية، إلى تنفيذ مشروع التطوير الحضري التشاركي بدمياط واختيار مدن دمياط وكفرسعد ورأس البر وعزبة البرج لتنفيذ المشروع بهم والذي يستهدف تنفيذ استراتيجية متكاملة وشاملة للتطوير، والتنمية العمرانية، وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي 2052

كما أوضحت الدكتورة رانيا هداية أن البرنامج يتعاون أيضاً مع محافظة الإسكندرية في تنفيذ مشروع إعداد مخطط التعافي الاقتصادي للمحافظة وهو المشروع الذي بدأ في شهر مايو الماضي بالتعاون مع برنامج الهابيتات ومنظمة الإسكوا، والذي يضمن القيام بعملية تحليل البيانات الاقتصادية أثناء مرحلة كورونا وجهود الدولة المصرية والوزارة في التعامل مع الجائحة، وأشادت الدكتورة رانيا هداية بالعرض الذي قدمته وزارة التنمية المحلية خلال الملتقى العالمي الذي شاركت فيه محافظة الإسكندرية عبر الفيديو كونفرانس بحضور بمشاركة أكثر من 14 دولة على مستوى العالم .

وأكدت هداية على أن التجربة المصرية والعرض المصري في هذا الملتقى لاقى إشادة وتقدير واحترام من برنامج الهابيتات وكافة الدول المشاركة خاصة الإجراءات الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا وتداعياتها المختلفة منذ بداية الجائحة.

وشهد الاجتماع أيضاً استعراض آخر مستجدات المكون الثاني من المشروع المنفذ بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة المدن الأفريقية الشاطئية النظيفة والخاص بوضع خطة إدارة متكاملة للمخلفات الصلبة في مدينة الإسكندرية حيث يتم تنفيذ هذا المشروع في كل من تونس والكاميرون ومصر.

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