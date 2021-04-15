حرارة شديدة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لمدة الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من الخميس 15 إبريل إلى الثلاثاء المقبل 20 أبريل.

وأضافت الهيئة أن الطقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى 30 : 35، وشديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى 36: 38.

الخميس:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الجمعة:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

السبت:

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد،

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتبارا من الأحد المقبل يوجد ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتسجل 36 : 40 درجة نهارا وليلا من 20 : 25 درجة.

الأحد:

فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة 30% على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء.

الاثنين:

نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والقاهرة والسواحل الشمالية قد تصل لحد العاصفة على غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

الثلاثاء:

فرص أمطار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاط للرياح على السواحل الشمالية وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.