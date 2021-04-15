اليوم.. وزارة التموين تبدأ استلام القمح المحلي من المزارعين

04:00 ص الخميس 15 أبريل 2021
اليوم.. وزارة التموين تبدأ استلام القمح المحلي من المزارعين

قمح

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، استلام القمح المحلي من المزارعين، بسعر 725 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وبحسب بيان، سيتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين، و4 أعضاء آخرين هما عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين، كما جهزت الوزارة 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى هذا العام.

وقامت وزارة التموين، باختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح فى أماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددا على أنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.

وزارة التموين استلام القمح المحلي توريد الأقماح مديرية التموين
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 212961

    عدد المصابين

  • 161031

    عدد المتعافين

  • 12570

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 138744596

    عدد المصابين

  • 111451413

    عدد المتعافين

  • 2983152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:فيديو | خروج قطار عن القضبان بمحطة منيا القمح.. والدفع بـ 20 سيارة إسعاف

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا