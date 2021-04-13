البابا تواضروس يجتمع مع كهنة كنائس مدينة العبور ‏

كتب- مينا غالي:

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا مع كهنة كنائس مدينة العبور، بحضور الأب الراهب القمص روفائيل الأنبا بيشوى النائب البابوي لخدمة مدينة العبور.

وألقى قداسته كلمة روحية عن العمل الجماعي وكيفية تجنب السلبيات التي تعوقه، كما ناقش معهم تنسيق مسؤوليات الخدمة بينهم وعمل اجتماع شهري للمتابعة الروحية والإدارية والمالية مع مناقشة الاحتياجات الرعوية المتزايدة مستقبلًا، خاصة أن المدينة في توسع ونمو مستمرين بفضل جهود التعمير والإنجازات التى تقوم بها الدولة في كل مكان على أرض مصر.

وبدأ المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD)، أمس في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، دورة متخصصة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ ٣٥ كاهنًا كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد سام ١٩ كاهن منذ شهر للخدمة في عدة كنائس بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب كهنة جدد من ايبارشيات البحيرة ومراكز الشرقية والبحر الأحمر.

ويشارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى يوم ١٧ من شهر أبريل الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.

وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية بعنوان (الدعوة الكهنوتية عظمة وبهاء).

ولأهمية مثل هذة الدورات، بدأ عقد مثيلات لها مع مجموعات مختلفة من الرهبان والكهنة بهدف تجويد العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية، بعد أن خاضها، قبيل سيامتهم الأسقفية، الآباء الأساقفة السبعة الجدد الذين سيموا في مارس الماضي، وكذلك مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال السنوات القليلة الماضية.