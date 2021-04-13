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هل يضاعف الصيام احتمالات الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

02:10 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
هل يضاعف الصيام احتمالات الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

فيروس كورونا

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال مكتب المنظمة في القاهرة، عبر تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: "طالما صحتنا كويسة نقدر نصوم".

وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بالفيروس أو إصابة بعض المرضى بأعراض بعد التعافي، فلا بد من استشارة أهل التخصص في الطب والدين.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الصيام المناعة

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