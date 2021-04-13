هل يضاعف الصيام احتمالات الإصابة بكورونا؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

كتب- أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد أي دليل طبي على ما يتردد بشأن تسبب الصيام في زيادة احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وقال مكتب المنظمة في القاهرة، عبر تغريدة على تويتر اليوم الثلاثاء: "طالما صحتنا كويسة نقدر نصوم".

وأشار إلى أنه في حالة الإصابة بالفيروس أو إصابة بعض المرضى بأعراض بعد التعافي، فلا بد من استشارة أهل التخصص في الطب والدين.