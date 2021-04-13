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حبس وغرامة قد تصل لـ10 آلاف.. عقوبات جديدة في تعديلات قانون السكة الحديد

12:31 م الثلاثاء 13 أبريل 2021
حبس وغرامة قد تصل لـ10 آلاف.. عقوبات جديدة في تعديلات قانون السكة الحديد

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب - نشأت علي

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، للجنة التشريعية ولجنة النقل والموصلات.

ويهدف مشروع القانون المحال من الحكومة لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

وجاءت أبرز ملامح التعديلات علي النحو التالي :-

نص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها.

وتضمن التجريم القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

حدد القانون غرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

مجلس النواب قانون السكة الحديد حنفي جبالي الباعة الجائلين محطات القطارات أرصفة السكة الحديد

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