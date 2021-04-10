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نائبة "جنوبية القاهرة" توجه بحصر وتحديث بيانات المحال

10:35 ص السبت 10 أبريل 2021
نائبة "جنوبية القاهرة" توجه بحصر وتحديث بيانات المحال

جانب من الاجتماع

كتب- محمد نصار:

عقدت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا موسعا بمشاركة مصطفى زهران المستشار الهندسي والمشرف العام على مشروعات المنطقة الجنوبية، ومهندسي المكتب الفني، ومديرة مركز معلومات المنطقة الجنوبية، ومديري إدارة المحلات بأحياء المنطقة، ومديري الإدارات المعنية.

وقد وجهت عبدالمنعم، خلال الاجتماع، بضرورة قيام جميع أحياء المنطقة بعمل حصر وتحديث بيانات جميع المحلات بكل حي وتحديد نشاطات هذه المحلات ومجالاتها ومقارنة ما تم حصره من نشاطات بما هو موضح برخصة كل محل إلى جانب عمل حصر وبيان تفصيلي لتوضيح المحلات المرخصة وغير المرخصة منها.

وشددت على متابعة هذا الملف بكل اهتمام ومراعاة الدقة في البيانات المقدمة، مؤكدة على متابعة حصر وتأكيد هذه البيانات عن طريق المرور الميداني لتدقيق المعلومات والبيانات المشار إليها.

وأشارت نائبة المنطقة الجنوبية، إلى إمكانية الاستعانة ببعض الجهات للتمكن والمساهمة في إجراء الحصر بشكل أكثر دقة، كما ناقشت بعض الأمور المتعلقة بإدارات المحلات التابعة للأحياء ومحاولة حل وتذليل بعض العقبات التي قد تؤدي إلى تعطيل إنهاء بعض الملفات وتحول دون إنهاء الأعمال بشكل أسرع.

ووجهت بعقد لقاء دوري لمتابعة ما تم من التوجيهات المتعلقة بهذا الملف المهم أولا بأول.

جيهان عبدالمنعم محافظ القاهرة مشروعات المنطقة الجنوبية تحديث بيانات المحال

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