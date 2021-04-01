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"القاهرة للدراسات الاستراتيجية" يكرّم أسامة الأزهري لفوزه بجائزة الليث بن سعد

08:11 م الخميس 01 أبريل 2021
"القاهرة للدراسات الاستراتيجية" يكرّم أسامة الأزهري لفوزه بجائزة الليث بن سعد

أسامة الأزهري

كتب- محمود مصطفى:

يكرم مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، وذلك يوم الأحد المقبل بمناسبة فوزه بجائزة الإمام الليث بن سعد العالمية لعام 2020.

ويلقي الدكتور أسامة الأزهري محاضرة بعنوان بعنوان " الإمام الليث بن سعد .. فقه الحضارة " ، وذلك الساعة 7 مساء، يوم الأحد 4 أبريل 2021 ، بمقر المركز بحي جاردن سيتي بالقاهرة، بحضور مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، ومفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، والشيخ الحبيب علي الجفري.

أسامة الأزهري جائزة الليث بن سعد علماء الأزهر

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