على مساحة 180 ألف م2.. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية بالخانكة
كتب- محمد نصار:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.
وتعد المدينة من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.
وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف م2، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202131
عدد المصابين
-
154694
عدد المتعافين
-
11995
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان