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على مساحة 180 ألف م2.. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية بالخانكة

01:42 م الخميس 01 أبريل 2021
على مساحة 180 ألف م2.. السيسي يفتتح مدينة الدواء المصرية بالخانكة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وتعد المدينة من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة 180 ألف م2، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

السيسي مدينة الدواء المصرية الخانكة الحكومة عبدالفتاح السيسي

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