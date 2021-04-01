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رئيس الوزراء: وصول 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أسابيع قليلة

10:29 ص الخميس 01 أبريل 2021
رئيس الوزراء: وصول 40 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أسابيع قليلة

مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزارة الصحة تعاقدت على توريد 40 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح مدينة الدواء بالخانكة، بحضور الرئيس السيسي: بنتكلم على 1.6 مليون جرعة لقاح على أرض مصر و400 ألف هييجوا خلال يومين.

وتابع: بدأنا بالجهات الأولى بالتطعيم وهي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، ولجنة الأزمة ومجلس الوزراء أقرا التوسع في توزيع اللقاح والـ 40 مليون هييجوا خلال الأسابيع القليلة القادمة وهنفتح مجال التطعيم لأعداد أكبر.

مصطفي مدبولي لقاح كورونا مجلس الوزراء وزارة الصحة السيسي فيروس كورونا

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