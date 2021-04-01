زيادة الحرارة 8 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام
كتب – يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 1 أبريل وحتى يوم الثلاثاء 6 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:
الخميس 1 أبريل:
ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا.
ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا.
ـ أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.
ـ نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.
الجمعة 2 أبريل:
ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.
ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.
السبت 3 أبريل:
ـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
اعتبارا من الأحد 4 إبريل، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 ـ 8 درجات مئوية.
الأحد 4 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الإثنين 5 أبريل:
ـ أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.
ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الثلاثاء 6 أبريل:
ـ أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.
وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202131
عدد المصابين
-
154694
عدد المتعافين
-
11995
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان