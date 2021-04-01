زيادة الحرارة 8 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام

كتب – يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية خلال الفترة من الخميس 1 أبريل وحتى يوم الثلاثاء 6 إبريل، والتي جاءت على النحو التالي:

الخميس 1 أبريل:

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 50% تقريبا.

ـ أمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

ـ نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.



الجمعة 2 أبريل:

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 40% تقريبا.

ـ نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب غرب البلاد.

السبت 3 أبريل:

ـ شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.



اعتبارا من الأحد 4 إبريل، تشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 ـ 8 درجات مئوية.

الأحد 4 أبريل:

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الإثنين 5 أبريل:

ـ أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

ـ نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

الثلاثاء 6 أبريل:

ـ أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.

وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

​