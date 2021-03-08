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محمد جزر رئيسًا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

01:18 م الإثنين 08 مارس 2021
محمد جزر رئيسًا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

فاز الدكتور محمد زكي جزر برئاسة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، كما فاز على وكالة اللجنة كلا من النائبين الدكتور عمرو حسين محمد حجاب وكيل ثاني أحمد عبدالعزيز، وفاز بأمانة السر الدكتور علي محمد عبدالرحمن.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس الـ300 لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان، جاهزيتها لإجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية.

ونصت المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.​

مجلس الشيوخ المصري لجنة الصحة محمد زكي جزر

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