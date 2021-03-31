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غداً.. آخر مهلة لتسجيل بيانات العاملين في الفنادق بالمنظومة الأمنية

07:27 م الأربعاء 31 مارس 2021
غداً.. آخر مهلة لتسجيل بيانات العاملين في الفنادق بالمنظومة الأمنية

وزارة الداخلية

كتب - يوسف عفيفي:

تنتهي غدا الخميس، المهلة المحددة من جانب غرفة المنشآت الفندقية لأعضائها لموافاتها ببيانات جميع العاملين بالمنشآت الفندقية لتسجيلها في المنظومة الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وقالت الغرفة في كتاب دوري تم تعميمه على الأعضاء، إن هذه التعليمات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت على ضرورة تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بجميع المنشآت الفندقية على وجه السرعة، والتنبيه بأهمية دخول المسئولين والمتدربين على برنامج قاعدة بيانات العاملين الخاصة بكل فندق، وإدراج هذه البيانات على النظام المخصص لذلك والمعروف باسم المنظومة الأمنية.

وأضافت الغرفة، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2019 والخاص بإلزام جميع المنشآت السياحية والفندقية بإدراج بيانات عمالها وتدريب عدد من المسؤولين بها على إدخال بيانات البرنامج الخاص في قاعدة بيانات العاملين بالقطاع السياحي.

وزارة الداخلية العاملين في الفنادق المنشآت الفندقية مجلس الوزراء

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