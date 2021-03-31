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الهجرة تعلن آلية تقديم إقرار الضريبة العقارية للمصريين بالخارج

01:56 م الأربعاء 31 مارس 2021
الهجرة تعلن آلية تقديم إقرار الضريبة العقارية للمصريين بالخارج

السفيرة نبيلة مكرم

كتب- أسامة علي:

قال بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، تواصل مع أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، بخصوص موقف الضرائب العقارية للمصريين بالخارج، وطرق تقديم الإقرارات خلال هذه الفترة.

من جانبه، أوضح أشرف شلبي وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضريبية العقارية للمصريين بالخارج هو اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 وذلك لجميع العقارات المبنية، مضيفا أن المصريين بالخارج المتواجدين بمصر في هذه الفترة يمكنهم تقديم الإقرارات العقارية من خلال أي مأمورية ضرائب عقارية على مستوى الجمهورية.

كما أشار شلبي إلى أن المصريين المتواجدين خارج مصر حاليا يمكنهم تقديم إقراراتهم عبر منصة «مصر الرقمية»، من خلال اختيار خدمة الضرائب العقارية، ثم الضغط على تقديم إقرار الوحدة السكنية، علمًا بأنّ المستندات المطلوبة مستند الملكية، وعقد الإيجار إن وجد، ثم الضغط على "ابدأ الخدمة" ليتطلب إدخال عنوان العقار على النحو التالي «المحافظة - المدينة - القرية/الحي - الشارع - المجاورة/المنطقة - رقم العقار - رقم القطعة - رقم البلوك».

ويمكن الدخول على منصة «مصر الرقمية»، من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/

السفيرة نبيلة مكرم وزارة الهجرة المصريين بالخارج الضريبة العقارية

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