نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس يتصدر عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، وتوجيهه بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وبإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية.

فمن جانبها، سطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تصريح الرئيس السيسي بأن المصريين نجحوا في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية، موجهًا الشكر لكل مصري مخلص أسهم فنيًا وعمليًا في إنهاء هذه الأزمة.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي قال - في تدوينة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - "لقد نجح المصريون في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب، وإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري... وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص أسهم فنيًا وعمليًا في إنهاء هذه الأزمة".

من ناحيتها، ألقت صحيفة (المصري اليوم) الضوء على توجيه الرئيس السيسي بالإسراع في تنفيذ مشروعات إمدادات خطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك في ضوء ما يمثله قطاع الكهرباء من مكون أساسي لتلبية الاحتياجات التنموية، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات قطاع الإنتاج الزراعي، وعلى نحو يساهم في تحقيق الهدف المنشود من تكوين مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الأركان في سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القو إن الاجتماع تناول متابعة أعمال التغذية الكهربائية للمشروع القومي لتنمية سيناء، وتطوير قرى الريف المصري.

واطلع الرئيس السيسي -خلال الاجتماع- على الإجراءات التنفيذية للتجهيزات الكهربائية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة "حياة كريمة" في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، حيث وجه بمنح الأولوية للمعدات الكهربائية ذات المكون المحلي بنسبة كبيرة في صناعتها، مع الاعتماد على أحدث التجهيزات والمهمات، بما في ذلك عدادات الكهرباء الذكية.

ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الكهرباء استعرض خطوات تطوير التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية في سيناء، بما فيها موقف روافع الخط الناقل لمياه مصرف بحر البقر، فضلا عن عرض تطورات التجهيزات الكهربائية المختلفة للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لإنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي إلى الأحياء المختلفة بالعاصمة، خاصة الحي الحكومي والمناطق السكنية.

من جهتها، اهتمت صحيفة (الأخبار) بتوجيه الرئيس السيسي بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

ونشرت الصحيفة توجيه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس السيسي -في هذا الإطار- على مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات.

كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلا عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.

بدورها، أوردت صحيفة (الأهرام) أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استعرض المشروعات الاستثمارية التي تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي ترأسه مدبولي، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، حيث عرض الوزير أهم المشروعات الاستثمارية التي تستهدف استغلال الأصول القائمة بالمنشآت الشبابية والرياضية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 177 مشروعا، وأن هذه المشروعات تستهدف تعميق العلاقات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من خلال نظم اقتصادية حديثة، كما أنه يتم حالياً إعداد خطة للانتهاء من تطوير المنشآت الشبابية والرياضية بحلول 2025.

ولفتت الصحيفة إلى الوزير استعرض - أيضا - المشروعات الاستثمارية المطروحة بنظام حق الانتفاع بالأندية الرياضية، وموقف مشروع سلسلة نادي "النادي" في مدينة السادس من أكتوبر، وشيراتون، والعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن فلسفة إدارة وتشغيل سلسلة أندية "النادي" هي توفير خدمة رياضية اجتماعية شبابية ترفيهية متكاملة بأسعار تنافسية، من خلال شركات قطاع خاص متخصصة في الإدارة الرياضية.

وذكرت الصحيفة أن الوزير تطرق إلى مشروعات تطوير المنشآت الشبابية التي تتمثل في تطوير مراكز الشباب بالقري الأكثر احتياجا، واستكمال تطوير المدن الشبابية " الأقصر – أسوان – بورسعيد"، وتطوير (المدينة الشبابية بالوادي الجديد – نزل الشباب الدولي بالمنيا)، وإنشاء معسكر الشباب بمرسي مطروح، وإنشاء مبان إدارية لمراكز الشباب، كما عرض الوزير خطة إنشاء ستاد بورسعيد الذي يتسع لـ 12000 متفرج، وتطوير المنطقة به، ومدينة سلام مصر الرياضية، ومشروع المتحف القومي للرياضة المصرية.

وتابعت الصحيفة: إن وزير الشباب استعرض - كذلك - إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مستوى تنظيم بطولات العالم لاسيما بطولة كأس العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال 2021، التي أشادت بتنظيمها كبري وسائل الإعلام العالمية والعربية، وبطولة العالم للرماية التي عقدت خلال الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس 2021، وشاركت فيها 32 دولة، والترتيبات الجارية لعقد بطولة العالم للسلاح للشباب والناشئين المزمع عقدها خلال الفترة من 3 حتى 11 أبريل 2021، وبمشاركة 78 دولة.

وتناول صبحي إنجازات الوزارة على مستوى البطولات الرياضية، مشيراً إلى أن مصر حصدت 595 ميدالية رياضية خلال العام 2018، و808 ميداليات خلال العام 2019، و696 ميدالية خلال العام 2020 منها 305 ميداليات ذهبية.

واستعرض وزير الشباب والرياضة البرامج والمشروعات المنفذة لزيادة معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطنين، مشيراً إلى أنها تضمنت مبادرة دراجتك صحتك، ومبادرة رياضتك مناعتك، وأولمبياد الطفل المصري، وأولمبياد المحافظات الحدودية، والمهرجان الرياضي بالإسكندرية، ومهرجان الرياضة للجميع بالوادي الجديد، والمهرجان الرياضي بشمال سيناء، ومهرجان الواحات البحرية، ومهرجان النوبة، ومهرجان اللاجئين الأفارقة، وقافلة خير بلدنا لأهالينا بأسوان، واحتفالية أنا أحقق ذاتي، واليوم الرياضي للمرأة المصرية بالتعاون مع مؤسسة انتي الأهم، ودوري الأندية الصغيرة، و دوري الوزارات الأول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وماراثون دراجات الفتيات.

وسلط الوزير الضوء على المشروع القومي لاكتشاف الموهوبين في كرة القدم، الذي يهدف إلى انتقاء وتنمية المواهب الرياضية الناشئة في كرة القدم وتسويقها، ودعم المنتخبات القومية بالعناصر المتميزة، مشيراً في هذا الصدد إلي أنه تم إجراء اختبارات لعدد 800 لاعب بمركز شباب الجزيرة بمحافظة القاهرة، و تدشين أول مركز تدريب يضم 200 لاعب بالمركز.

وعرض الوزير أهم البرامج التي تبنتها الوزارة لقطاع الشباب وأهمها برامج: بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب، وتعميق المشاركة السياسية، وتشجيع النشء والشباب علي العمل الجماعي والتطوعي ، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال، والتوسع في الأنشطة الترويحية لشغل أوقات الفراغ، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية في المحافظات، كما عرض تجربة التحول الرقمي لبرلمان الطلائع والشباب بنظام الانتخابات الإلكترونية، وشملت برامج الشباب التي تبنتها الوزارة أيضا برنامج "مشواري" لتنمية المهارات وبدء مشروعات المشورة المهنية، ومبادرة "طور وعيّر"، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث تعمل على ربط أصحاب العمل بالشباب.

وتطرق الوزير إلى إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للرياضة، وكذا إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية المصرية للشباب والنشء، كما قدم شرحا لمكونات المنصة الوطنية للشباب "كياني" التي ترصد كافة الأنشطة والمبادرات التي تقدم للشباب والنشء من كافة الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية والدولية في مصر.

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