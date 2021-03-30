شبورة واضطراب شديد في الملاحة البحرية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الثلاثاء، لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، ونشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واضطراب شديد في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح من 60 لـ65 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 2.5 لـ 4 أمتار، ويكون الطقس بارد ليلًا على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات حرارة الثلاثاء: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

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