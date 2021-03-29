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انهيار عقار من 4 أدوار في حي السيدة زينب

08:49 م الإثنين 29 مارس 2021
انهيار عقار من 4 أدوار في حي السيدة زينب

أرشيفية

(مصراوي):

شهد حي السيدة زينب انهيار عقار مكون من أربعة طوابق في حارة بالقرب من شارع المبتديان.

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بالقاهرة، اليوم الاثنين، بلاغًا بوقوع انهيار جزئي بعقار بشارع المبتديان، وتبين أن العقار قديم وخالي من السكان، وأكد شهود العيان أن العقار سبق وانهار جزئيًا منذ شهر تقريبًا.

وتم فرض طوقًا أمنيًا في محيط العقار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة فنية لمعاينة العقار واتخاذ الاجراء اللازم من حيث الترميم أو الإزالة وكذلك فحص العقارات المجاورة.

انهيار عقار حي السيدة زينب شارع المبتديان محافظة القاهرة

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