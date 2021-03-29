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رويترز: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

06:10 ص الإثنين 29 مارس 2021
رويترز: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

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نقلت وكالة رويترز عن شركة لخدمات الشحن قولها إنه تم تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وفق نبأ عاجل نشرته سكاي نيوز عربية.

وكثفت فرق الإنقاذ في قناة السويس جهود التكريك والقطر لتعويم سفينة حاويات ضخمة تسد الممر المائي المزدحم.

وقال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، في تصريحات صحفية أمس الأحد، أنه من المتوقع تعويم السفينة الجانحة خلال ساعات.

شركة خدمات الشحن تعويم السفينة الجانحة قناة السويس فرق الإنقاذ

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أول صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
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  • عاجل:أول صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

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