"الجمارك": انتظام العمل بعد إخماد حريق محدود دون خسائر بشرية أو تلفيات

كتب- محمد عبيد:

أكدت مصلحة الجمارك، انتظام العمل في ديوان عام المصلحة، عقب نجاح فرق الأمن الإدارى بوزارة المالية، في إخماد حريق محدود نشب في مخزن صغير.

وأكدت المصلحة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه لم ينجم عن هذا الحريق المحدود، أي خسائر بشرية أو تلفيات مادية.

وأشادت مصلحة الجمارك، بسرعة تجاوب رجال الدفاع المدني، وحضورهم لمقر الحريق، وتبين لهم أنه تم إخماد هذه النيران المحدودة تمامًا قبيل وصولهم.

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