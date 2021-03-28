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الليلة.. اكتمال القمر البرتقالي لشهر شعبان بدرا

03:57 م الأحد 28 مارس 2021
الليلة.. اكتمال القمر البرتقالي لشهر شعبان بدرا

القمر البرتقالي

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأحد، اكتمال القمر لشهر شعبان 1442 وهو يمثل أول بدر من ثلاثة بدور في فصل الربيع بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويعتبر فرصة للتصوير الفلكي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير بالقرب من الأفق ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، أنه قد يكون القمر بلون أحمر أو برتقالي أثناء شروقه وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا.

وأوضح أنه بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس وسيحدث ذلك عند الساعه 09:48 مساءً بتوقيت السعودية (06:48 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

وتابع أبو زاهرة: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل مائل باتجاه الجنوب وسيبقى يزين السماء إلى أن يغرب بالتزامن مع شروق شمس الإثنين.

وأضاف: يعتبر هذا الوقت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.

وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي ساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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