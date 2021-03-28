الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، والتي تشهد نشاط الرياح نسبيًا على عدد من المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد إن الطقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن الطقس خلال ساعات الليل يكون أكثر برودة، لتراجع درجات الحرارة خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، محذرين من تخفيف الملابس خلال هذه الفترة.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة بين 20 و23 درجة حتى منتصف الأسبوع، وعلى السواحل الشمالية 20- 14، وجنوب سيناء 25- 16، وشمال الصعيد 22- 12، أما الجنوب 27- 14.

وأكد الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الـ72 ساعة المقبلة، عبارة عن ظهور الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة، ونشاط للرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، اليوم الأحد.