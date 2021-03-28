حدث ليلاً| تفاصيل جديدث لحادث قطاري سوهاج.. وتطورات أزمة السفينة الجانحة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم لاأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

41 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 152642 حالة حتى اليوم.

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وزير النقل: طرح المواعيد الجديدة للقطارات وفقا للتأخيرات التي سيتم إقرارها

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن حادث تصادم قطاري سوهاج فاجعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الوراد حدوثه بعد توجيه سائقي القطار بعدم استخدام نظام "atc" الخاص بالتحكم في سرعة القطار بعد شكاوى تأخر مواعيد القطارات من جانب المواطنين.

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"لم يرد على التحذيرات".. وزير النقل: سائق القطار القادم من الخلف يتحمل الخطأ

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن حادث تصادم قطاري سوهاج فاجعة كبيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الوراد حدوثه بعد توجيه سائقي القطار بعدم استخدام نظام "atc" الخاص بالتحكم في سرعة القطار بعد شكاوى تأخر مواعيد القطارات من جانب المواطنين.

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وزيرة الصحة: 6 حالات من مصابي حادث قطاري سوهاج في غيبوبة تامة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم تدقيق أعداد إصابات ووفيات حادث تصادم القطارين بسوهاج أكثر من مرة للتأكد من العدد النهائي لإبلاغ النيابة العام ووزارة التضامن به.

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السعودية: نقدر الكفاءة العالية لمصر في التعامل مع جنوح السفينة ونقف معها بكافة إمكانياتنا

صرحت وزارة الخارجية السعودية بأن المملكة تقدر "الكفاءة العالية لمصر" في التعامل مع جنوح سفينة في قناة السويس، وأعربت عن وقوفها معها بإمكاناتها كافة.

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بعد اكتمال القمر.. البحوث الفلكية يكشف حقيقة الاعتماد على المد لتعويم السفينة "إيفرجيفن"

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الحديث عن تعويم حاوية قناة السويس الجانحة، ليلة النصف من شهر شعبان الجاري، نتيجة ارتفاع مياه مد البحر ليس صحيحًا.

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متى تتدخل الدول الأخرى للمساعدة في حل أزمة السفينة الجانحة.. رئيس هيئة قناة السويس يجيب

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك عمل دؤوب على مدار الـ 24 ساعة لحل أزمة السفينة الجانحة "إيفرجيفين"، قائلًا: "لم ننم منذ الثلاثاء الماضي ونعمل جاهدين لانجاز المهمة"، مضيفًا: "القاطرات تعمل على حلحلة وضع السفينة، ولكن الثلث الأمامي لها عالق وكذلك الأخير، أما منتصف السفينة الجانحة عائم تمامًا في مياه القناة".

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السعودية تعرض مساعدة مصر في التعامل مع حادث جنوح السفينة بقناة السويس

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تعلن عن دعمها لمصر بكل إمكانياتها للمساهمة في التعامل مع حادث جنوح سفينة "إيفر جيفن" بقناة السويس، ومساعدة كل السفن العالقة في البحر الأحمر.

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عدسة مصراوي ترصد استمرار محاولات تعويم سفينة "إيفرجيفن" الجانحة بقناة السويس (صور)

رصدت عدسة "مصراوي" استمرار محاولات هيئة قناة السويس، تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفرجيفن"، التي جنحت، الثلاثاء الماضي، أثناء عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط، في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا.

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الأمم المتحدة: استمرار القمع في ميانمار يتطلب ردًا دوليًا حازمًا وموحدًا

‏دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريتش إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار.

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رئيس وزراء العراق: مصر تستعيد وضعها.. وشاهدت تنمية حقيقية

أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أنه كان من المقرر انعقاد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، ولكن تم تأجيلها نظرا لظروف الحادث الأليم لقطارى سوهاج فى مصر.

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الكاظمي: نسعى للاستفادة من التجربة المصرية في الإسكان والإصلاح الاقتصادي

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إن العراق يسعى للاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في كثير من المجالات، مشيدًا بنجاح الإدارة المصرية في العديد من الملفات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والبنية التحتية ومشروعات الإسكان.

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المئات يتظاهرون للمطالبة بوقف الكراهية ضد الآسيويين في لوس أنجلوس

تجمع المئات من المتظاهرين في "كورياتاون" يوم السبت في مسيرة للوحدة وساروا في أولمبيك بوليفارد للمطالبة بوضع حد لتصاعد الكراهية والعنف ضد الأسيويين، بما في ذلك عمليات القتل في منطقة أتلانتا التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر والتي زادت من الخوف والغضب داخل المجتمع.

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