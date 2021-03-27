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جهاز القاهرة الجديدة يسترد 20 شقة لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس

11:00 ص السبت 27 مارس 2021
جهاز القاهرة الجديدة يسترد 20 شقة لمخالفة تغيير النشاط بالتجمع الخامس

جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات بالمدينة، أسفرت عن سحب واسترداد 20 وحدة سكنية مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، لمخالفة تغيير النشاط لأكثر من ( 50 ) محلاً تجارياً بالمخالفة للقانون، مؤكداً استكمال الحملات لإنهاء المخالفات بالحي الثالث بمدينة القاهرة الجديدة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختلفة.

وأشار غنيم، إلى أن الحملة تم تنفيذها بإشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة وتم تنفيذ قرارات السحب والاسترداد وغلق جميع المحال بالطوب الأحمر، وتم عودة الوحدات لحوزة الجهاز وذلك لقيام أصحابها بالمخالفة للقانون.

وأوضح المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنه تم حتى الآن استرداد حوالي (75) وحدة سكنية بما يعادل نحو 200 محل تم تحويلها لمحال تجارية بالمخالفة للقانون وشروط التعاقد، وذلك خلال فترة الانفلات الأمني.

وفى سياق متصل، صرحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بأنه تم شن حملة لضبط المخالفات، أسفرت عن التحفظ على عدد 6 تروسيكلات ( نبيشة)، بجانب مصادرة 5 مركبات "توك توك"، تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأضافت المهندسة مروة حسين، نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، أنه تم شن حملة على جميع الإشغالات والتعديات بالمجاورتين الثالثة والسادسة بالتجمع الأول، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جهاز القاهرة الجديدة مخالفة تغيير النشاط التجمع الخامس حملات امنية

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