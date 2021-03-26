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وزير الأوقاف: صلاة غائب على شهداء حادث قطارى سوهاج بمسجد السيدة نفيسة غدًا

11:49 م الجمعة 26 مارس 2021
وزير الأوقاف: صلاة غائب على شهداء حادث قطارى سوهاج بمسجد السيدة نفيسة غدًا

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه مواساة لأهالى شهداء حادث قطارى سوهاج فإنه سيصلي مع قيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواحهم جميعا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، غدا السبت، عقب صلاة العشاء مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى.

وقال جمعة فى تصريحات له اليوم، إن ذلك يأتى في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر صرف مساعدة عاجلة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى و5 آلاف جنيه لكل مصاب فى حادث قطارى سوهاج من الموارد الذاتية للوزارة ومن واقع الكشوف التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى وذلك إضافة إلى ما ستقوم وزارة التضامن بصرفه، وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وحرصا منها على الإسهام إلى جانب مؤسسات الدولة المصرية فى تخفيف معاناة أى مكروب.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن القرار يأتى حرصا منها كونها إحدى مؤسسات الدولة الوطنية على أن تؤدى دورها المنوط فى خدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع سائر مؤسسات الدولة الوطنية، كون أبناء هذا الوطن جميعا لحمة واحدة، وكلنا فى خدمة هذا الوطن وخدمة أبنائه متضامنين بروح الفريق فى كل ما فيه خدمة ومصلحة هذا الوطن وصالح أبنائه و الإسهام فى رفع أو تخفيف المعاناة عنهم .

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة حادث قطاري سوهاج

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