الإسكان تشدد على الإسراع في تنفيذ مشروعي "عين الصيرة" و"سور مجرى العيون"

كتب- مصراوي:

شدد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعي تطوير"بحيرة عين الصيرة"، و"منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة.

و أكد "عباس"، على ضرورة تكثيف العمل في المشروعين على مدار الـ24 ساعة؛ للانتهاء من التنفيذ فى الموعد المحدد، وضرورة التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للموقف التنفيذى لمشروعى تطوير "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون".

وتجول نائب وزير الإسكان ومرافقوه بموقع مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، لتفقد تنفيذ الأعمال، وتشمل تنفيذ ممشى سياحي حول البحيرة بطول ٢٥٠٠ متر طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.​