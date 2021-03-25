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انطلاق مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" في منشأة القناطر بالجيزة

01:39 ص الخميس 25 مارس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وذلك بمركز منشأة القناطر بعد انطلاقها بمركزي الصف وأطفيح.

وتم عقد ندوة توعوية بحضور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونرمين صليب مدير وحدة السكان بمحافظة الجيزة، وبمشاركة الشيخ أحمد جلال خطيب المسجد الكبير والقس موسى كمال راعي كنيسة العذراء مريم بالمناشي البلد والدكتور مدحت رمضان استشاري النساء والتوليد مستشفي مبارك المركزي.

وعلى هامش الحملة تم عرض بعض المنتجات اليدوية لأهالي المدينة، وتكريم المتميزين من أبناء مركز منشأة القناطر.

جدير بالذكر، أنه قد تم انطلاق مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" من قرية صول بمركز أطفيح يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.

مبادرة خلفتك مسئوليتك احسبيها صح منشأة القناطر الجيزة الزيادة السكانية
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