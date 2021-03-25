انطلاق مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" في منشأة القناطر بالجيزة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب- يوسف عفيفي:
أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وذلك بمركز منشأة القناطر بعد انطلاقها بمركزي الصف وأطفيح.
وتم عقد ندوة توعوية بحضور محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ونرمين صليب مدير وحدة السكان بمحافظة الجيزة، وبمشاركة الشيخ أحمد جلال خطيب المسجد الكبير والقس موسى كمال راعي كنيسة العذراء مريم بالمناشي البلد والدكتور مدحت رمضان استشاري النساء والتوليد مستشفي مبارك المركزي.
وعلى هامش الحملة تم عرض بعض المنتجات اليدوية لأهالي المدينة، وتكريم المتميزين من أبناء مركز منشأة القناطر.
جدير بالذكر، أنه قد تم انطلاق مبادرة "خلفتك مسئوليتك احسبيها صح" من قرية صول بمركز أطفيح يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
197350
عدد المصابين
-
151444
عدد المتعافين
-
11720
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
123402402
عدد المصابين
-
99357187
عدد المتعافين
-
2720955
عدد الوفيات
إعلان