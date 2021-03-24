حدث في 8 ساعات.. زيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وتحذير من كورونا خلال رمضان

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الموافقة على الموازنة للعام المالي الجديد والتي تتضمن زيادة مخصصات الأجور والمعاشات، فضلا عن الموافقة على خطة التنمية المستدامة للعام المقبل، وأيضا حذرت الحكومة من زيادة إصابات كورونا خلال شهر رمضان.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: