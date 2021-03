جنوح "إيفر جيفن" وتعطل الملاحة.. ماذا يحدث في قناة السويس؟ صور وتتبع لحظي

كتب- أشرف جهاد وأحمد الشيخ:

تواصل هيئة قناة السويس جهودها لتعويم سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التي يبلغ وزنها 199.489 طن، وجنحت عند الكيلو 151 من قناة السويس منذ مساء أمس، مما أدى إلى سد الممر المائي.

وبحسب موقع marinetraffic فقد جنحت السفينة البنمية في الساعة 14:19 من مساء أمس بتوقيت جرينش أي في الساعة 4:19 عصر أمس، ولم يتضح على الفور سبب انحراف Ever Given في القناة.

كيف جنحت السفينة؟

قالت شركة إيفرجرين مارين كورب، وهي شركة شحن كبرى مقرها تايوان وتشغل السفينة، في بيان نشرته وكالة أسوشيتيد برس إن الرياح القوية تغلبت على السفينة إيفر جيفن مع دخولها قناة السويس من البحر الأحمر دون أن يتسبب ذلك في تضرر الشحنة. وهو ما أكده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في بيان صحفي اليوم الأربعاء.

وقال ربيع إن سبب جنوح السفينة البنمية، هو انعدام الرؤية الأفقية الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظرًا لمرور البلاد بعاصفة ترابية، إذ بلغت سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيهها.

قوس السفينة

وكشفت صور الأقمار الصناعية وتتبع السفن البحرية عن جنوح السفينة "إيفر جيفن" بالكيلومتر١٥١ ترقيم القناة، أثناء عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام.

يمكنك مشاهدة السفينة الجانحة لحظيا عبر الخريطة:

وانغمر قوس السفينة تحت رمال إحدى ضفتي الممر. ونشرت صورة على Instagram بواسطة شخص على سفينة شحن أخرى، تظهر Ever Given وهي متوقفة بعرض الممر، فيما يحاول حفار تحرير قوس السفينة من تحت الرمال.

8 قاطرات لتحرير السفينة

وكشفت هيئة قناة السويس أن 8 قاطرات تابعة لها تعمل حاليا على تحرير السفينة المحملة والتي يبلغ طولها 400 متر، لكن ظروف الطقس السيء والعاصفة الترابية وانعدام الرؤية الأفقة وحجم السفينة يعيقان العملية، وقالت شركة GAC للشحن والخدمات اللوجيستية البحرية إنه وحتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم لإعادة تعويم السفينة.

وأوضحت GAC أن هناك 15 سفينة تنتظر في المراسي بسبب توقف عبورها في القناة، ولا يوجد حاليا ما يشير إلى متى ستكون القناة خالية وستكون قادرة على استئناف العبور.

يشار إلى أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، ويبلغ طول السفينة 400 مترًا، وعرضها 59 مترًا، وتبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.

وبحسب خارطة التتبع اللحظي لموقع www.vesselfinder.com فإن السفينة البنمية لا تزال ثابتة في مكانها في حين تحاول 8 قاطرات تابعة للقناة أبرزها القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنًا، وتحيا مصر 1 و 2 إعادة تعويمها وإخراج قوس السفينة من مكانه.

كما تظهر خرائط التتبع ازدحام ثابت للسفن المنتظرة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وفي القناة نفسها.