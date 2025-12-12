كتب- حسن مرسي:

أكد العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن مصر شهدت نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري بفضل استراتيجية جديدة وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال راغب خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هذه الاستراتيجية غيرت النهج التقليدي للهيئة العربية للتصنيع وفتحت الباب أمام القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن معرض "إيديكس" للدفاع في دورته الرابعة كشف عن دخول مصر كمنافس قوي في تصنيع الطائرات المسيرة (الدرونز) بمديات تصل إلى 4000 كيلومتر.

وأشار راغب إلى أن هذا التحول جعل المنظمات والموسوعات الدولية تتحدث عن مصر كلاعب رئيسي في هذا المجال الحيوي.

وتابع الخبير الاستراتيجي أن التعاون المصري التركي في مجال الصناعات العسكرية يمثل قيمة مضافة كبرى، حيث تجمع بين خبرة تركيا في المسيرات مثل "بايراقدار" والبنية التحتية الصناعية المصرية المتطورة.

وأكد راغب أن تصنيع السلاح أصبح اليوم صناعة وتجارة واقتصاداً يساهم في الدخل القومي من خلال التصدير للدول العربية والإفريقية والصديقة.

وأوضح راغب أن مصر تنتج الآن طائرات مسيرة متعددة المهام تشمل طائرات استطلاع تعمل على ثلاث مستويات (تكتيكي وتعبوي واستراتيجي)، وطائرات انتحارية (كاميكازي) بتكلفة منخفضة تصل إلى 35 ألف دولار، وطائرات لوجستية لنقل المعدات.

وأشار راغب إلى أن هذه الأسلحة الجديدة تتميز بانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنة بالطائرات التقليدية.

